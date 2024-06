Logitech G Pro X SUPERLIGHT: sconto WOW (45%+coupon10€)

Stai cercando un mouse fluido e che possa garantirti prestazione eccellenti durante le tue sessioni di gioco? Bene, per tua fortuna, su Amazon c’è proprio quello che fa per te e al prezzo a dir poco pazzesco. Infatti, oggi hai la possibilità di acquistare questo straordinario Mouse Logitech G Pro X SUPERLIGHT in mega offerta, al prezzo folle di soli 79,99 euro invece di quasi 165 euro.

Ebbene si, questo imperdibile dispositivo di puntamento può essere tuo con un risparmio così importante, ma solamente se non ti lascerai scappare lo sconto incredibile del 45% e un ulteriore sconto di 10 euro che potrai applicare utilizzando il coupon di Amazon. Inoltre, se sei un cliente abbonato ad Amazon Prime, potrai usufruire di molti vantaggi e avrai la spedizione e il reso gratuiti in tutta Italia, senza alcun costo aggiuntivo.

Per questo motivo, se ancora non hai attivato l’abbonamento a Prime, puoi farlo in qualsiasi momento attivando la prova gratuita di 30 giorni. Questo prodotto mostruoso, è stato appositamente progettato per te che sei un professionista dei videogiochi, infatti il mouse Logitech G saprà garantirti un alto livello di prestazioni. Caratterizzato da un design leggero con un peso inferiore a 63 grammi, questo mouse ha un peso di quasi il 25% in meno rispetto al mouse wireless PRO standard.

Con prestazioni USB wireless di livello professionale, grazie a questo dispositivo potrai avere una connessione stabile e veloce da 1 ms, senza dover fare i conti con fastidiosi fili che potrebbero crearti problemi durante le tue sessioni di gioco. Non manca il sensore da gaming HERO di ultima generazione, estremamente preciso, performante ed efficiente, ti offrirà un tracciamento da 25600 DPI.

Insomma, un prodotto unico e imperdibile, soprattutto a questo prezzo ridicolo. Quindi, corri su Amazon e acquista subito questo eccezionale Mouse Logitech G Pro X SUPERLIGHT in doppio sconto a poco meno di 80 euro. Affrettai!