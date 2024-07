Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, mouse da PRO in sconto del 30%!

Migliora la tua esperienza di gioco da PC in maniera decisiva acquistando un mouse da vero gamer professionista, uno dei pochi realizzati a stretto contatto con alcuni dei giocatori esperti del settore. Stiamo parlando del mouse Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 che rappresenta l’apice dell’innovazione nel mondo delle periferiche PC gaming, ora disponibile con uno sconto imperdibile del 30% a soli 125,60€ invece di 179,00€. Progettato da e per i giocatori professionisti e gli appassionati di eSports, questo mouse è un concentrato di tecnologia avanzata e design ergonomico, pensato per garantire le migliori prestazioni possibili in ogni situazione di gioco.

In collaborazione con i giocatori professionisti: Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

La tecnologia di questo mouse Logitech gli assicura un sensore di nuova generazione con una precisione assoluta, capace di raggiungere i 25.600 DPI senza alcuna accelerazione, smoothing o filtraggio. Inoltre, questo garantisce un tracciamento perfetto su qualsiasi superficie, consentendo ai giocatori di reagire con estrema rapidità e accuratezza. Inoltre, la connessione wireless LIGHTSPEED di Logitech assicura una latenza incredibilmente bassa, offrendo una connessione stabile e affidabile che non fa rimpiangere i mouse cablati.

Il design minimalista e raffinato del G PRO X SUPERLIGHT 2, disponibile in ben 3 colori, non solo è esteticamente piacevole, ma anche funzionale. La forma ergonomica è studiata per adattarsi perfettamente alla mano, garantendo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. I piedini in PTFE a bassa resistenza garantiscono uno scorrimento fluido e senza sforzo, migliorando ulteriormente la precisione e la reattività del mouse.

Un altro punto di forza del Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 è la sua eccezionale durata della batteria, che può raggiungere fino a 70 ore di utilizzo continuo con una singola carica. Questo permette ai giocatori di concentrarsi sulle loro prestazioni senza doversi preoccupare di ricaricare frequentemente il dispositivo, anche durante partite particolarmente lunghe. Inoltre, il mouse è dotato di cinque pulsanti programmabili, consentendo una personalizzazione completa delle funzioni e dei comandi per adattarsi alle esigenze specifiche di ogni gioco e giocatore.

Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di gioco con il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2, ora scontato del 30% a soli 125,60€. Sfrutta immediatamente di questa fantastica promozione e porta il tuo gioco a un livello superiore con il G PRO X SUPERLIGHT 2.