Logitech G Pro X SE, offerta top: qualità premium a soli 71,99€

Le Logitech G Pro X SE sono attualmente disponibili su Amazon a 71,99€ con uno sconto del 20%: queste cuffie da gaming cablate sono progettate per chi cerca una qualità audio superiore e comfort durante lunghe sessioni di gioco.

Questa versione include il supporto per DTS 7.1 surround sound, offrendo un’esperienza audio immersiva che permette di individuare con precisione la provenienza dei suoni, fondamentale nei giochi competitivi.

Le cuffie utilizzano driver da 50 mm con tecnologia PRO-G per una riproduzione sonora chiara e precisa, garantendo bassi potenti e dettagli nitidi anche alle frequenze più alte. Il design robusto è realizzato con materiali premium come alluminio e acciaio, mentre i cuscinetti auricolari in memory foam assicurano un comfort eccezionale, rendendole uno dei modelli più comodi sul mercato.

Il microfono staccabile con tecnologia Blue VO!CE offre una qualità di comunicazione da studio, permettendo di personalizzare la voce grazie a filtri in tempo reale per ottenere un audio pulito e professionale. Questo rende il dispositivo ideale non solo per il gaming, ma anche per lo streaming e le chiamate vocali.

Il pacchetto include un DAC USB esterno che permette di ottimizzare l’audio e il microfono tramite il software Logitech G HUB, consentendo una personalizzazione avanzata delle impostazioni audio, dall’equalizzazione ai livelli di volume del microfono.

Complessivamente, le Logitech G Pro X SE sono un’opzione eccellente per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo competitivo: non farti assolutamente scappare questa offerta.