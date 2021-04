Le Logitech G PRO sono disponibili in offerta su Amazon a 69,99€, lo sconto del 33% corrisponde ad un risparmio effettivo di ben 34 euro, a fronte di un prezzo di listino di oltre 100 euro.

Le cuffie da gaming top di gamma del brand elvetico sono caratterizzate da un archetto in ecopelle e una scocca in plastica opaca di ottima fattura. I cuscinetti in memory foam rivestiti in pelle sintetica fanno di indossabilità e comfort i propri cavalli di battaglia.

In termini di qualità audio i driver dinamici da 50mm PRO-G offrono un suono chiaro e preciso, con una risposta ben ottimizzata sulle frequenze basse. Con queste Logitech G PRO risulta facile percepire ogni singolo rumore in gioco, per capire con chiarezza la direzione dei passi e la posizione dei nemici.

Si tratta di un headset, di conseguenza non può mancare un microfono integrato, resta la possibilità di rimuoverlo o installarlo in base alle necessità. Le G PRO si connettono al PC o alla console via USB e – tramite l’apposito software – è possibile equalizzare il suono e adattarlo ai propri videogiochi preferiti.

Oggi le Logitech G PRO si trovano in offerta su Amazon a 69,99€, un ottimo prezzo per delle cuffie da gaming di fascia alta dedicate ai gamer professionisti o agli appassionati più esigenti. Il prodotto beneficia della spedizione rapida Prime, con consegna gratuita entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

