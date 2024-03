Logitech G G705 per un gaming WIRELESS senza compromessi (-55€)

Gaming di alto livello al tuo computer con un mouse che ti rende libero. Elimina i fili di mezzo e passa al wireless senza però aver paura della latenza e delle complicazioni. Aggiunti alla tua postazione un mouse che non conosce difetti ossia Logitech G G705. Bello quanto stupefacente, ha tutto al posto giusto.

Il ribasso del 45% su Amazon è un toccasana. Se sei interessato collegati e acquistalo al volo a soli 64,99€ risparmiando la bellezza di cinquantacinque euro. Cosa aspetti? La promozione non durerà per sempre.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech G G705, il mouse wireless da gaming che stupisce

Bianco, pulito e candido… fino a quando non lo accendi. Con il suo sistema di luci RGB diventa uno spettacolo da vedere e durante le tue sessioni di gaming crea un’ambientazione ancora più immersiva.

Ebbene, anche se non è oro tutto ciò che luccica questo modo di dire viene azzerato davanti a Logitech G G705 che ha un’estetica curata nei particolari ma è anche eccezionale. Design ergonomico e peso di appena 85 grammi per un feeling in mano che non stanca mai.

L’assenza di fili viene ovviata dalla connettività Bluetooth che è bassa latenza per non farti perdere neanche un millesimo di secondo nei tuoi giochi. Non ti preoccupare perché l’assenza di fili non coincide con una batteria che si scarica facilmente: con una carica hai 40 giorni di utilizzo.

6 pulsanti configurabili attraverso software e DPI regolabili con pulsante fino a 8200 sono la ciliegina sulla torta.

Non perdere la tua occasione e collegati subito su Amazon dove acquisti il tuo Logitech G G705 a soli 64,99€ con sconto del 45%, non una sciocchezza.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.