Logitech G G502 X: fantastico mouse da gaming al MINIMO STORICO (-37%)

Amazon ha messo in sconto al minimo storico assoluto il bellissimo e prestazionale mouse da gaming Logitech G G502 X: oggi puoi acquistarlo infatti a soli 59,90 euro invece di 94,99 nella sua elegantissima colorazione bianca.

Logitech G G502 X: le caratteristiche del mouse da gaming

Questo mouse cablato è pensato per offrirti un’esperienza di gioco superiore, mantenendo il design iconico del suo predecessore e migliorandolo con le innovazioni più recenti nel campo del gaming.

Parliamo ad esempio della tecnologia degli switch LIGHTFORCE, una combinazione ibrida ottico-meccanica che assicura una velocità e un’affidabilità straordinarie. Questi switch offrono un’azione di clic precisa e reattiva, rendendolo ideale per sessioni di gioco intense e prolungate.

Altra componente chiave è il sensore HERO 25K progettato per garantire una precisione millimetrica. Con una risoluzione che arriva fino al sub-micron e nessun smoothing, filtraggio o accelerazione, questo sensore permette di eseguire movimenti rapidi e precisi, fondamentali nei giochi più competitivi.

Il mouse è poi dotato anche di un tasto DPI Shift riprogettato, che può essere rimosso o invertito per adattarsi perfettamente alla tua presa e alle tue esigenze di gioco. La rotella di scorrimento a doppia modalità è stata ridisegnata per offrire sia uno scorrimento rapido e libero che una modalità precisa riga per riga. Inoltre, la rotella può essere inclinata a sinistra e a destra, offrendo due controlli extra personalizzabili le tue esigenze.

Compatibile con PC e macOS, è una meraviglia per ogni appassionato, oggi ad un prezzo super: fallo tuo a 59,90 euro invece di 94,99.