Logitech G G502 HERO è il mouse più venduto al mondo, ora al 57%

Un mouse di qualità fa una notevole differenza quando sei alle prese con i tuoi videogiochi. Quello che ti sto per segnalare è il più venduto al mondo e oggi gode di un prezzo incredibile. Sto parlando del bellissimo Logitech G G502 HERO che puoi avere a soli 39,99 euro, invece che 92,99 euro.

Si tratta di un’offerta pazzesca di Amazon che offre uno sconto del 57% e porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. In questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 53 euro sul totale. Potrai goderti prestazioni straordinarie e un’esperienza di gioco indimenticabile. Se provi questo mouse da gaming non torni più indietro.

Logitech G G502 HERO: il migliore a prezzo stracciato

Senza ombra di dubbio possiamo dire che il mouse da gaming Logitech G G502 HERO è uno dei migliori in commercio, motivo per cui risulta il più venduto. Gode di un sensore gaming HERO con tracciamento fino a 25.600 DPI e zero smoothing. Scorre in modo sublime e veloce anche senza il tappetino. Inoltre è dotato di un’illuminazione RGB completamente personalizzabile e sincronizzabile con i tuoi dispositivi da gaming.

Possiede la bellezza di 11 pulsanti anch’essi programmabili con il software dedicato che puoi scaricare gratuitamente. Così puoi creare le scorciatoie che desideri in base ai tuoi giochi. Ha un peso di 121 grammi che potrai aumentare fino a 139 grammi usando 5 pesi che puoi installare facilmente in base alle tue esigenze. Questa versione ha il cavo cablato che ti permette di collegarlo praticamente a qualsiasi piattaforma senza nemmeno dover fare installazioni particolari.

Insomma qui siamo di fronte al meglio del meglio e oggi te lo porti a casa a pochissimo. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai all’istante su Amazon e acquista il tuo Logitech G G502 HERO a soli 39,99 euro, invece che 92,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.