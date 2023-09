Logitech G Cloud, la console portatile con Game Pass è in offerta Amazon

Logitech G Cloud è una console portatile che nasce per rispondere all’esigenza di chi vuole giocare in portabilità i giochi di ultima generazione sfruttando l’innovazione dello streaming in cloud. Oggi puoi acquistarla su Amazon ad un prezzo speciale di 339 euro, che rappresenta già il minimo storico assoluto per la macchina.

Logitech G Cloud in offerta su Amazon

Con questa console, puoi giocare a centinaia di videogiochi AAA fino a 1080p e 60fps, senza dover scaricare nulla e senza preoccuparti degli aggiornamenti hardware. È tutto possibile grazie al potente Wi-Fi e agli abbonamenti di cloud gaming integrati.

Logitech G Cloud ti offre un’ampia scelta di servizi di cloud gaming, tra cui Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce NOW. Inoltre, puoi accedere a ulteriori servizi cloud tramite l’app Google Play Store, dando vita a un mondo di opportunità di gioco.

Non importa dove ti trovi, puoi goderti il gaming da remoto grazie all’app Xbox Remote Play e all’app Steam Link. Logitech G Cloud è progettata per offrirti un’esperienza di gioco coinvolgente ovunque tu sia.

La console dispone di uno schermo touchscreen Full HD da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz, garantendoti una grafica straordinaria e un’esperienza di gioco a schermo intero 16:9. La batteria ha una durata di oltre 12 ore, quindi puoi giocare tutto il giorno senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Il design ergonomico di Logitech G Cloud è stato studiato per offrirti il massimo comfort durante le tue sessioni di gioco. I controlli rimappabili, il feedback aptico e il giroscopio ti permettono di personalizzare l’esperienza di gioco secondo le tue preferenze.

Con il supporto Wi-Fi fino a oltre 800 Mbps su una connessione a 5 GHz, puoi goderti il gaming senza lag e interruzioni. Logitech G Cloud è progettata per lo streaming, con un processore ottimizzato per ridurre la latenza nel cloud gaming e una radio Wi-Fi ottimizzata per ridurre le interferenze del segnale.

Acquistala su Amazon oggi stesso per soli 339 euro e preparati a vivere il futuro del gaming portatile. L’offerta è limitata nel tempo, quindi agisci subito.

