Logitech G Cloud: la nuova console portatile con i giochi Xbox Game Pass

Si chiama Logitech G CLOUD ed è una nuova console portatile pensata dal produttore di accessori per gaming e informatica appositamente creata per il cloud gaming. Il dispositivo, che somiglia esteticamente ad una Nintendo Switch, è stato progettato con sistemi di controllo precisi, uno schermo HD a 1080p, una batteria dalla lunga dotata e soprattutto l’accesso ad un vasto catalogo di giochi tra Xbox Game Pass Ultimate e Nvidia GeForce Now.

Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming, ha dichiarato:

“Il cloud gaming è un modo nuovo ed entusiasmante di giocare. Adoro il fatto che si possa accedere alle librerie da qualsiasi luogo. Volevamo sfidare noi stessi a costruire un dispositivo perfettamente ottimizzato per il cloud gaming. Questo significa controlli di precisione, simili a quelli di un controller Xbox di fascia alta, un ampio schermo HD, un’incredibile durata della batteria e un design leggero per consentire ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza alcun compromesso.”

Logitech G Cloud: prezzi, data di uscita e dettagli della nuova console portatile

Sviluppata in collaborazione con Tencent Games, colosso dell’industria dei videogiochi, la console portatile Logitech G Cloud supporta lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e Nvidia GeForce Now. Sfruttando una console Xbox con l’app specifica è anche possibile eseguire lo streaming di giochi locali: stesso discorso per i giochi Steam tramite SteamLink.

Il dispositivo comprende una batteria in grado di assicurare una durata di oltre 12 ore nonostante il peso complessivo di appena 463 grammi: il tutto ad alimentare un ampio display touchscreen Full HD da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 60Hz e un’esperienza di gioco in formato 16:9. Feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili offrono una personalizzazione massima in fase di gioco.

Logitech G Cloud sarà disponibile in Nord America a partire da ottobre 2022 e più avanti nel resto del mondo, Italia compresa. Il prezzo è di 349 dollari, in promozione lancio a 299 sul sito ufficiale Logitech.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.