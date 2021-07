La Logitech ERGO K860 si trova in offerta su Amazon a 76,99€, lo sconto del 38% corrisponde ad un risparmio di ben 48 euro rispetto al prezzo solito. Si tratta del prezzo più basso di sempre per la periferica wireless del brand elvetico.

Questo modello è caratterizzato da un particolare design curvo, che consente di posizionare dita e polsi in maniera corretta e di digitare tenendo la giusta postura. Il poggiapolsi incluso contribuisce al comfort di utilizzo della tastiera, è costruito con diversi strati di tessuto memory foam e permette di regolare l'angolazione grazie ad un supporto alla base.

La ERGO si connette al PC tramite l'apposito ricevitore USB, è compatibile con i sistemi Windows, MacOS e Linux e può interfacciarsi anche con tablet e smartphone tramite Bluetooth. Il formato full size della periferica include i tasti funzione e non rinuncia al tastierino numerico, la tastiera resta comunque abbastanza compatta.

Logitech ERGO è l'ideale per chi passa molte ore al giorno al PC e necessita di una periferica in grado di coniugare ergonomia e prestazioni. Oggi è possibile acquistarla in offerta su Amazon a 76,99€, il minimo storico sulla nota piattaforma di e-commerce, con tanto di spedizione espressa Prime senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

