Logitech, cuffie da gaming per PC e console a prezzo FOLLE (-41%)

Hai appena finito di assemblare il tuo nuovo computer da gaming o di montare la tua console preferita e vuoi lanciarti nei tuoi giochi preferiti e godere di un audio sopra le righe? Prendi al volo questa incredibile offerta di Amazon per le ottime cuffie da gaming Logitech G435 Lightspeed.

Ad appena 47€, infatti, grazie a uno strepitoso sconto del 41%, hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno un paio di cuffie da gaming che hanno fatto la storia.

Cuffie da gaming Logitech in offerta su Amazon con il 41% di sconto

Scelte da alcuni dei più forti e popolari streamer, le cuffie di Logitech dispongono di tutto ciò che hai bisogno per battere i tuoi avversari in qualsiasi gioco su PC e su console. Grazie a un comodo archetto e un peso complessivo di appena 165 grammi puoi indossarle per tutto il giorno senza affaticarti, il set di microfoni ti permette di comunicare con il tuo team senza avere bisogno di un microfono esterno e il supporto al Dolby Atmos ti assicura sempre una qualità audio di altissimo livello.

Le cuffie wireless di Logitech dispongono di una potente batteria che ti garantisce fino a 18 ore di autonomia con una singola ricarica, e non c’è nemmeno bisogno di interrompere il gaming o l’ascolto della musica per metterle in carica. Compatibili al 100% con Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5 o Nintendo Switch, le cuffie Logitech diventeranno il tuo fedele compagno di avventure nei giochi che ami di più.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello le incredibile cuffie da gaming di Logitech a un prezzo mai visto prima: con il 41% è di gran lunga l’headset di riferimento se sei alla ricerca di un’esperienza di gioco su PC, console (PlayStation e Nintendo Switch) senza compromessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.