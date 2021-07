La Logitech Crayon si trova in offerta su Amazon a 57,99€, lo sconto del 19% corrisponde ad un risparmio effettivo di 14 euro rispetto al prezzo solito.

Si tratta di una penna capacitiva compatibile con tutti gli iPad di ultima generazione, rilasciati dal 2019 in poi e aggiornati a iOS 12.2 o iPadOS. Le dimensioni generose della penna favoriscono un'ottima ergonomia, la parte superiore presenta un piccolo pulsante per accendere e spegnere la penna e un connettore per la ricarica tramite cavo lightning. Grazie alla forma non completamente cilindrica, la penna non rotola sul tavolo fino a cadere, ma resta ferma dove viene lasciata.

Proprio come la Apple Pencil, questa Crayon supporta la pressione e l'inclinazione della punta e consente di disegnarte linee precise o sfumate come su carta. Questa penna rapresenta una delle migliori alternative al modello originale Apple, offre prestazioni simili ad un prezzo ben più interessante.

Oggi è possibile acquistare la Logitech Crayon in offerta su Amazon a 57,99€, con uno sconto del 19%, spedizione espressa Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet