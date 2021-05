Sei un professionista o un creativo? La tastiera Logitech Craft è quella che fa per te ed è in promozione su Amazon a soli 165,99€. Il ribasso del 21% corrisponde a uno sconto effettivo di 43,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Logitech Craft: la tastiera wireless definitiva

La tastiera Logitech Craft è un dispositivo top di gamma e che rende ogni postazione più professionale e curata. Con il suo design pensato in ogni particolare, il prodotto si distingue facilmente sul mercato.

Completa in tutto e per tutto, la keyboard presenta sia il tastierino numerico che le frecce direzionali. Sono presenti i tasti funzione F1-F12 corredati di scorciatoie per un’esperienza sempre accurata.

Degna di nota è la digitazione che è resa scorrevole e confortevole. La sagomatura dei tasti richiama automaticamente le dita per un’attività più veloce. Inoltre il loro profilo ribassato consente di ridurre il grado di rumorosità per una scrittura più silenziosa. Non manca, infine, l’illuminazione intelligenza che si regola e si accende automaticamente.

Ciò che rende veramente particolare questa periferica è la manopola per il controllo creativo. Il pulsante girevole si adatta a ogni genere di applicazione in uso per offrire funzioni specifiche. È compatibile con l’intera suite di software Adobe CC.

Tra le ultime caratteristiche, la tastiera è multidispositivo e può essere collegata a tre dispositivi alla volta. Gli appositi pulsanti per lo switch consentono di passare da uno all’altro in pochissimi secondi.

La Logitech Craft è acquistabile su Amazon a soli 165,99€. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se sei abbonato a Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma effettuate in tempi standard. Questo prodotto, inoltre, può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

