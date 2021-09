La Logitech Craft è una tastiera eccezionale che in offerta su Amazon puoi pagare appena €139,99. L'importante ribasso in corso, infatti, ti permette di risparmiare ben €69 sul prezzo di listino e portarti a casa un dispositivo che non ti deluderà sotto nessun aspetto. Con le spedizioni Prime la ricevi a casa in appena un giorno lavorativo, ma se sei un cliente standard non ti preoccupare perché hai comunque le spedizioni gratuite.

Una tastiera con un'aggiunta che fa la differenza: è la Logitech Craft

Trovare una tastiera che possa rispondere alle proprie necessità non sempre è così facile, ma se ti affidi alla Logitech Craft non potrai sbagliare. Con la sua estetica curata nei minimi particolari non solo ti concede di avere un dispositivo funzionale e wireless, ma rende la tua postazione computer persino più elegante. L'assenza di fili ti permette di tenere sempre tutto in ordine, nonostante la vera caratteristica di punta di questo gioiellino sia un'altra.

Ovviamente il modello in promozione ti mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno con il suo layout QWERTY italiano. A portata di mano hai un tastierino numerico e i tasti funzione F1 F12, i quali sono stati abbinati e dei comandi veloci che con un solo dito attivi a tuo piacimento.

Come ti anticipavo, in ogni caso, il pezzo forte di questa tastiera è la manopola a rotazione che trovi in alto a sinistra. Quest'ultima ti permette di accedere a un mondo di strumenti su software specifici, come ad esempio quelli dedicati all'editing e alla grafica. Ti basterà rotearla per vedere apparire sul tuo desktop le modifiche che stai apportando.

Non perdere questa occasione più unica che rara e acquista subito la tua Logitech Craft su Amazon a soli €139,99. La ordini e la ricevi a casa in appena un giorno lavorativo se possiede un abbonamento Prime. Inoltre attivo il pagamento mediante finanziamento tasso zero con Cofidis.

