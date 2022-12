Logitech Combo Touch, non la solita tastiera per il tuo iPad (-30%)

Se ancora non hai acquistato una tastiera per il tuo iPad sappi che lo stai utilizzando solo al 40% delle sue possibilità. Il prodottino di Apple, infatti, è meraviglioso ma devi mettere in conto che gli accessori fanno anche la loro parte. Per questo motivo ho scovato Logitech Combo Touch attualmente in promozione.

Grazie al ribasso del 30% lo paghi poco e non rimani deluso. Porta a casa il tuo prodotto 2 in 1 ad appena 139€ risparmiando e non poco. Non devi far altro che completare l’acquisto in corso su Amazon.

Le spedizioni, grazie al tuo abbonamento Prime, sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Logitech Combo Touch: la tastiera 2 in 1 per il tuo iPad

Logitech Combo Touch è un prodotto di alta qualità, che è stato progettato per durare a lungo e offrire prestazioni in linea con il tuo iPad. Se non fosse un prodotto di eccellenza non sarebbe così famoso, ma soprattutto non te lo suggerirei. Nonostante io ti abbia detto che è una semplice tastiera, in realtà hai a disposizione anche un trackpad molto preciso. In questo modo puoi navigare per il tuo dispositivo con un solo dito.

Ma ciò che davvero distingue la Combo Touch è la sua versatilità. Grazie alla sua base magnetica, puoi facilmente trasformare il tuo iPad in un vero e proprio laptop e averlo sempre dietro. Si rovina uno dei due? Non lo dire neanche per scherzo visto che funge anche da cover protettiva.

In sintesi, il Logitech Combo Touch è un prodotto di alta qualità che ti consente di sfruttare il tuo iPad in modi diversi e non solo, lo protegge quando lo hai in viaggio.

Se fossi in te non perderei neanche un secondo in più e completerei l’acquisto ora su Amazon approfittando del 40% di sconto. Prezzo finale di appena 139€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.