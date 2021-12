Logan Paul costruisce un tavolo con 15 Game Boy e i fan si infuriano!

Il popolare e seguitissimo youtuber Logan Paul si è reso protagonista di un'ultima novità decisamente inusuale.

Come ha mostrato lui stesso con delle clip pubblicate su TikTok e ricondivise su Twitter ha acquistato una selezione di Game Boy Color, storica console portatile Nintendo, vi ha versato sopra della resina epossidica e ha creato un tavolo trasparente con tanto di illuminazione.

La reazione dei fan? Non è stata quella evidentemente sperata, specialmente da parte degli appassionati Nintendo. In molti hanno criticato Paul per aver deliberatamente distrutto delle console che avrebbero potuto regalare ore di divertimento a qualcun altro o comunque rappresentare dei pezzi da collezione unici.

In molti scrivono che, invece della resina, avrebbe potuto utilizzare due lastre in vetro per ottenere praticamente lo stesso risultato, con la possibilità di personalizzarlo in futuro e proteggendo i Game Boy stessi dalla distruzione causata dalla resina.

Va detto che lo youtuber non ha specificato se si tratta di console funzionanti o meno: in ogni caso non sono stati tutti così critici nei confronti di Logan Paul, dato che alcuni hanno elogiato il lavoro per la trovata originale e di sicuro effetto. Altri invece sostengono che ognuno dei suoi soldi fa ciò che ritiene opportuno.

E voi cosa ne pensate? L'idea vi piace o si sarebbe potuto applicarla diversamente?