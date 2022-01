Locket, una singolare app per iOS che dovreste provare

Locket è una nuova applicazione per iOS che sta scalando le classifiche dell'App Store e si sta proponendo come un nuovo social network molto interessante. Nata dall'idea di Matt Moss, ex vincitore della borsa di studio per studenti offerta da Apple durante la Worldwide Developer Conference, l'applicazione si basa su un concetto molto singolare: sfruttare i nuovi widget lanciati su iOS 14 per mettere in mostra una nuova foto di amici e parenti direttamente sulla homescreen del proprio iPhone.

L'app Locket è un nuovo social network molto singolare

“Ho sviluppato l'applicazione come regalo di compleanno per la mia ragazza“, racconta Moss in una recente intervista. “Sarebbe torna a scuola in autunno e quindi stavamo per iniziare una relazione a distanza. L'idea di avere una piccola foto di lei sulla mia homescreen mi sembrava interessante e un modo per rimanere in contatto.”

Moss e la ragazza hanno utilizzato l'applicazione per più o meno 6 mesi mandandosi una media di cinque foto al giorno; inoltre, sfruttando la funzione “Cronologia”, Locket è anche un metodo rapido e divertente per rivedere le foto dei propri cari e amici. Lo sviluppatore, dopo aver pubblicato l'applicazione sull'App Store il giorno di capodanno, il mattino seguente ha scoperto più di 2 milioni di utenti iscritti al social; Locket ha così raggiunto la prima posizione nella classifica delle applicazioni pubblicate sull'App Store americano.

L'applicazione necessita dell'accesso ai contatti e alla fotocamera per funzionare, oppure è possibile invitare singolarmente i propri amici/familiari se si preferisce un approccio più attento alla privacy. Se volete provare qualcosa di nuovo per rivitalizzare la homescreen del vostro iPhone e restare in contatto con i vostri amici e familiari, Locket è disponibile gratuitamente sull'App Store.