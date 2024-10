Localizzatore GPS per auto, moto e non solo: prezzo bassissimo col doppio sconto Amazon

Ti segnaliamo una doppia offerta interessante su questo dispositivo GPS che ti permette di localizzare veicoli e persone con una precisione assoluta. Il prezzo è di soli 4,72 euro attivando il coupon sconto che trovi in pagina.

Localizzatore GPS: come funziona?

Il localizzatore è ideale per tracciare auto, moto, bambini, animali domestici e molto altro. Grazie alla batteria ricaricabile da 6000mAh offre una lunga durata operativa e la possibilità di gestire il tracciamento senza frequenti ricariche. Dotato di funzioni avanzate come la geo-recinzione e l’antifurto remoto, include anche il supporto a vita: questo significa che se il dispositivo viene perso, rubato o danneggiato potrai richiederne uno nuovo gratuitamente.

Tramite l’app dedicata per iOS e Android potrai visualizzare la cronologia degli spostamenti, impostare avvisi personalizzati e ricevere aggiornamenti in tempo reale. Il costo di utilizzo parte da 3,73 euro per avere aggiornamenti ogni 10 secondi, con analisi e trasmissione dei dati istantanea.

La SIM card internazionale integrata garantisce una copertura globale, permettendoti di tracciare in tutto il mondo senza costi nascosti o contratti a lungo termine: il servizio può essere attivato anche solo nei periodi in cui ne hai davvero bisogno.

Un dispositivo comodo e facile da usare: acquistalo adesso a soli 4,72 euro su Amazon.