L'obiettivo di Xiaomi per il prossimo anno

Oggi, Lu Weibing, partner del gruppo Xiaomi e direttore generale del marchio Redmi, ha rivelato alcuni dei piani dell'azienda per il prossimo anno.

Xiaomi: ecco quale sarà l'obiettivo a lungo termine

Il dirigente, sul finire del 2021 ha deciso di rivelare le strategie e gli obiettivi per il futuro. Lu Weibing ha sottolineato che il 2022 è il primo anno della strategia triennale messa in atto per diventare la compagnia uno al mondo.

Inoltre, rivela che l'OEM cinese sarà stabile e passerà al livello successivo. L'azienda si sta ora concentrando sulla conquista del primo posto nei prossimi tre anni. Pertanto, i suoi competitor dovranno stare attenti mentre Xiaomi “farà un passo avanti”.

Il fondatore, presidente e CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato nel suo discorso annuale nell'agosto di quest'anno che il prossimo obiettivo di Xiaomi sarebbe stato quello di diventare il numero uno al mondo in tre anni. A quel tempo, Canalys, IDC, Counterpoint, Strategy Analytics e altri istituti di ricerca hanno successivamente rilasciato i dati del secondo trimestre del mercato globale degli smartphone nel 2021. La quota di mercato globale del marchio supera quella di Apple ed è stata promossa al secondo posto nel mondo.

Il mese scorso, Canalys, Strategy Analytics, IDC e altre istituzioni hanno annunciato i dati del terzo trimestre del mercato globale degli smartphone nel 2021, con Samsung, Apple e Xiaomi in cima alla classifica sul podio.

Infine, Lu Weibing ha ribadito che l'azienda presterà maggiore attenzione al mercato offline in futuro. Ha detto che il nuovo obiettivo interno di Xiaomi è quello di aprire 30.000 negozi nel giro dei prossimi 2-3 anni.