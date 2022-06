Lo STREPITOSO tablet Samsung Galaxy Tab A8 crolla su eBay (-20%)

L’offerta eBay di oggi sull’ottimo e versatile tablet di fascia media Samsung Galaxy Tab A8 è una di quelle che non puoi assolutamente farti scappare, a maggior ragione se hai la necessità di un dispositivo secondario da affiancare al computer centrale che ti sappia garantire una certa esperienza di utilizzo.

Ad appena 194€, infatti, puoi ricevere a casa in pochissimi giorni uno dei tablet più popolari in questa fascia di prezzo grazie all’esclusivo codice coupon “MENO20ESTATE” che ti garantisce il 20% di sconto nel carrello.

Samsung Galaxy Tab A8 crolla di prezzo su eBay: prendilo subito con il 20% di sconto

Dotato di un bel telaio robusto e solito, il tablet di Samsung monta un ampio display da 10.5 pollici ad altissima risoluzione con cornici molto ridotte per offrirti un’esperienza di utilizzo senza paragoni. Sotto il cofano, inoltre, è presente un potente processore octa core che ti assicura rapidità in ogni momento della giornata, anche durante l’apertura di applicazioni molto pesanti.

Un dei punti di forza del tablet è la batteria da 7040 mAh che ti garantisce un’autonomia lunga un giorno, ma non possiamo non sottolineare il supporto all’audio Dolby Atmos che ti da modo di ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità che non credi possibile per un tablet di fascia media.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa occasione e metti subito il tablet nel carrello di eBay per acquistarlo al prezzo più basso mai raggiunto prima grazie al coupon “MENO20ESTATE”. È il device perfetto da portare sotto l’ombrellone durante queste vacanze per leggere i tuoi libri preferiti, giocare o navigare in rete tra un bagno e l’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.