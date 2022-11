Lo SPORTWATCH che hai sempre desiderato a un PREZZO FOLLE (159,90€)

La fine dell’anno si avvicina e con essa anche i buoni propositi per il 2023. Nove italiani su dieci mettono al primo posto, o comunque ai primissimi posti, la forma fisica, in vista dell’estate. Ecco, se sei tra quelli e stai ricaricando la pagina di Amazon all’infinito per trovare l’offerta giusta, lo sportwatch Polar Ignite 2 è lì oggi a soddisfare tutti i tuoi desideri. Il Black Friday è arrivato e il prezzo sensazionale a cui viene venduto il modello del marchio Polar sta lì a dimostrarlo: solo per oggi l’elegante orologio per il fitness dell’azienda specializzata in sportwatch è tuo a 159,90€ anziché 229,90€.

Sportwatch Polar Ignite 2

La seconda generazione della serie Ignite di Polar ha raggiunto una maturità a livello di design e prestazioni da prima della classe. Lo indossi comodamente 24 ore su 24, con un’autonomia fino a 20 ore in modalità allenamento. La batteria è solo uno dei tanti punti di forza del Polar Ignite 2, uno sportwatch completo in tutto: dal GPS integrato al monitoraggio della frequenza cardiaca, passando per la verifica del recupero e del sonno tramite l’apposita funzione Nightly Recharge.

E con l’app proprietaria Polar Flow, con il tuo Polar Ignite 2 fai ancora più cose. Polar Flow è compatibile con Nike+ Rune Club, Strava, Adidas Running by Runtastic, Training Peaks e tante altre, dandoti modo di trasformare il tuo telefono in un fitness tracker avanzato. Non mancano nemmeno le funzionalità da smartwatch, con i controlli per la musica, le notifiche dello smartphone, gli aggiornamenti meteo e i quadranti personalizzabili.

Tutto questo a un prezzo irripetibile: 159,90€ invece di 229,90€, per il modello color Nero Perla, tra i più eleganti di tutta la serie Polar Ignite 2. Lo puoi inoltre acquistare anche in comode 5 rate da 31,98€ al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.