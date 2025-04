Lo SPETTACOLARE mid-range Samsung Galaxy A56 5G in DOPPIO SCONTO su eBay

Il validissimo mid-range Android Samsung Galaxy A56 5G è in forte sconto su eBay al prezzo shock di appena 338€. Nuovo di zecca e con tutte le carte in regola per sfidare anche i top di gamma più blasonati, il device del colosso sudcoreano è al centro di una promozione che vede l’unione del già disponibile sconto del 29% a un ulteriore 5% con il codice coupon esclusivo “TECHAPR25“.

Realizzato con materiali dal sapore premium e con un nuovo design che punta molto sulla ergonomia e sulla resistenza – è spesso appena 7,4 mm per un peso di appena 198 grammi -, lo smartphone del colosso sudcoreano è una gioia per gli occhi grazie all’eccellente pannello Super AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con tanto di funzione Vision Booster da 1200 nit per massimizzare la qualità visiva in qualsiasi condizione di luce.

Samsung Galaxy A56 5G a 338€ su eBay con lo sconto del 29% e il coupon del 5%

Alimentato da una batteria da 5000 mAh che ti assicura fino a 29 ore di autonomia durante la visione di contenuti video e ti libera dall’ansia di avere sempre il caricabatterie a portata di mano, il device di Samsung monta un buon processore octa-core con di fianco 8 GB di RAM.

Samsung Galaxy A56 5G, talaltro, è uno dei pochissimi mid-range che a questo prezzo ti garantisce ben 6 generazioni di aggiornamenti software; monta anche un comparto fotografico niente male con un sensore principale da 50 MP affiancato da una lente ultra-grandangolare da 12 MP e una macro da 5 MP, mentre frontalmente puoi scattare selfie di qualità con la fotocamera da 12 MP.

Approfitta subito di questa promozione su eBay per acquistare il validissimo mid-range Android a marchio Samsung al prezzo di appena 338€; oltre allo sconto immediato del 29% puoi anche usufruire dell’ulteriore 5% di sconto con il codice coupon “TECHAPR25“.