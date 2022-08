Lo specchio SMART a 89€ è assolutamente da avere: sconto 53% (-100€)

Nella tua casa intelligente, lo specchio smart in bagno di certo non può mancare. Rotondo e super ampio, grazie al raggio di 80 centimetri, puoi portarlo a casa con uno sconto di ben 100€ da Amazon adesso.

Un prodotto bellissimo, dotato di luce LED integrata regolabile e persino di speaker Bluetooth per ascoltare la tua musica preferita, anche mentre sei in doccia o ti godi un bel bagno. Design minimal ed elegante, a questo prezzo è assolutamente uno sfizio da togliersi senza pensieri. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine adesso per approfittarne. Godi di spedizioni assolutamente gratuite.

Specchio smart di design: autentica chicca

Incredibilmente facile da installare, ovviamente. Basta posizionarlo dove preferisci e collegarlo alla corrente elettrica. Dopodiché, puoi godere di quello che può offrirti. Il pulsante touch a sfioramento, ti permette di accendere e spegnere la luce, ma anche di regolarne l’intensità in base alle tue esigenze. Regolabile anche la temperatura del colore.

Ancora, lo speaker Bluetooth integrato può essere facilmente connesso al tuo smartphone. In questo modo, potrai facilmente riprodurre i brani che più ti piacciono: l’ideale per prendersi una bella pausa di relax.

Per finire, grazie al suo design super minimal, lo specchio smart è perfetto da abbinare praticamente a qualsiasi forma di arredamento tu abbia in casa. Non perdere l’occasione di risparmiare 100€ sull’acquisto da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.