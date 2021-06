L'occasione di passare un'estate ascoltando la musica che più ti piace è adesso. Ora che lo speaker di Xiaomi, con la sua potenza di 16W, lo porti a casa a 30€ circa da Amazon. Io non mi lascerei scappare la seconda possibilità di averlo in sconto: qualche giorno fa è andato a ruba e non mi aspettavo sarebbe tornato disponibile.

Le spedizioni? Rapide e gratis, in tempo per le cene in veranda o per deliziarti con della buona musica al mare! Io però ti ho avvisato: l'ultima volta è durato pochissimo in offerta, sii un vero risparmiatore professionista e non fartela scappare.

Xiaomi: il mitico speaker torna in sconto

Un oggetto che, esteticamente, mi ha sempre fatto impazzire. Non so se il termine “sexy” sia universalmente comprensibile, se applicato a prodotti di elettronica di consumo, ma lo uso comunque. Di fatto, questo device ha un suo fascino, che ben lo contraddistingue dalle altre proposte in questa fascia di prezzo.

Dai materiali, ai comodi pulsanti gommati per gestire la musica e – addirittura – parlare al telefono in vivavoce: è tutto al posto giusto. Lo è anche il microfono, che – appunto – ti permetterà di gestire le chiamate telefoniche mentre il dispositivo è collegato, ad esempio, allo smartphone.

La musica però è la sua vera vocazione e lo dimostra ogni volta che lo accendi: bassi chiari e definiti, volume alto e 16W di potenza in un prodotto tutto sommato compatto. Collegalo sfruttando il Bluetooth 5.0 e godi anche di una connessione super stabile e senza cavi. Infatti, non dovrai attaccarlo a prese elettriche per farlo funzionare: la sua batteria integrata di garantisce fino a 13 ore di utilizzo!

La presa di corrente ti servirà solo al momento di ricaricare la batterie e per poche ore appena. Il divertimento è wireless con questo gioiellino del colosso cinese. Usalo anche al mare senza paura: la certificazione IPX7 ne garantisce la resistenza al contatto accidentale con l'acqua. Niente è lasciato al caso!

Il momento di fare un affare è adesso: accaparrati ora il tuo speaker wireless di Xiaomi a 30€ circa da Amazon. devi solo spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello e poi completare l'ordine.

Non credo che, nell'immediato, ci sarà un terzo giro di promozioni: non perdere l'occasione. Anzi, goditi anche tutte le altre: iscriviti assolutamente gratis alla community di oltre 17.000 membri che popola il canale Telegram ufficiale di Telefonino.net. Ogni giorno puoi scovare insieme a noi le migliori offerte ed occasioni, tutte postate in tempo reale!

