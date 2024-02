Lo Speaker-Sveglia di Xiaomi CROLLA al 40% in MENO!

Xiaomi, si sa, è famosa per creare dei prodotti davvero particolari e di design. Xiaomi Smart Speaker è proprio uno di questi. Con diverse funzionalità, dall’essere una sveglia fino al riprodurre la tua musica preferita, è un dispositivo che ogni appassionato dovrebbe avere. Grazie al ribasso del 40% potrà essere tua a soli 29,99€ invece dei classici 49,99€ di listino.

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Smart Speaker

Imposta la sveglia con Xiaomi Smart Speaker e inizia la giornata con la musica o le informazioni che preferisci. Grazie al display a LED, potrai controllare l’ora e accedere alle previsioni meteo o alle ultime notizie con un semplice comando vocale. Dotato dell’Assistente Google integrato, può facilmente controllare tutta la tua domotica. Controlla la riproduzione musicale, scopri le ultime notizie, regola il volume e gestisci i dispositivi smart con la tua voce, rendendo la tua giornata più semplice e connessa.

Con il modulo trasmettitore IR integrato, potrai controllare i tuoi dispositivi tradizionali non smart con un semplice comando vocale. Accendi la TV, regola il condizionatore o cambia canale senza alzare un dito, aggiungendo una moderna comodità ai tuoi vecchi apparecchi.

L’audio è potentissimo grazie al cono a 360° e alla struttura interna innovativa, creando un’atmosfera ricca e nitida in ogni stanza della casa. Potrai addirittura due dispositivi in modalità stereo per un’esperienza ancora più coinvolgente.

Grazie alla sua compattezza e portabilità, Xiaomi Smart Speaker ti segue ovunque tu vada in casa. Collegandolo al Wi-Fi, avrai accesso a tutte le sue funzionalità ovunque ti trovi, garantendoti un’esperienza continua e senza interruzioni.

Insomma, Xiaomi Smart Speaker è molto più di una semplice sveglia. Fallo tuo per soli 29,99€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.