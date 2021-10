Lo speaker di Xiaomi torna a prezzo SHOCK su Amazon (30€)

Il potentissimo speaker wireless di Xiaomi torna in gran sconto su Amazon a circa 30€. Volume altissimo, bassi profondi, estetica super accattivante e possibilità di sfruttarlo come sistema di vivavoce. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a prezzo speciale, approfittando anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccezionale speaker in gran sconto su Amazon

Un design super accattivante, che nasce da un mix di materiali di costruzione di pregio. Elegante e abbastanza compatto da essere facile da trasportare, si tratta di uno dei prodotti di punta del colosso cinese. Per questo è difficile trovarlo a questo prezzo.

Collegalo in Bluetooth al tuo smartphone (oppure al PC o al tablet) per ascoltare la musica che più ti piace, ma non solo: può essere la soluzione ideale per godere al meglio di un film, di un video, di una partita al tuo gioco preferito.

Sfruttalo a casa, ma non avere remore a portarlo in giro. La batteria integrata ti offre diverse ore di utilizzo senza il vincolo dei cavi, ma non solo: la presenza della certificazione IPX7 garantisce la resistenza al contatto accidentale con l'acqua.

Se mentre lo utilizzi arriva una telefonata, nessun problema: il microfono integrato ti consente di sfruttarlo come un vero e proprio sistema di vivavoce. Insomma, un prodotto assolutamente completo, che adesso porti a casa a un prezzo che non potrebbe essere più competitivo. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per avere il tuo speaker wireless di Xiaomi a 30€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.