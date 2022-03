Lo speaker che ti porti a spasso: piccolo, compatto e POTENTE (14€)

Spendere 14€ per uno speaker portatile è estremamente conveniente. Questo di suo supera i venti euro, ma con la promozione in corso su Amazon ti conviene prenderlo al volo. Piccolo e perfetto da avere sempre dietro, suona una bomba. Utilizzi l'entrata AUX o il Bluetooth e la tua musica preferita suona perfettamente ovunque.

Con le spedizioni veloci e gratuite grazie ai servizi Prime, cosa stai aspettando ancora?

Speaker portatile: quello che stavi cercando a prezzo minimo

Con il suo laccetto abbinato e la sua forma rettangolare, neanche ti devi preoccupare di dove metterlo. Lo posizioni dove vuoi o lo appendi persino e poi fa il suo dovere alla perfezione.

In un secondo lo colleghi al tuo dispositivo preferito potendolo abbinare sia senza cavi (grazie al Bluetooth) od optando per l'entrata AUX. Tempo di scegliere la playlist che vuoi sentire che l'audio suona potente in tutto l'ambiente.

Con altoparlanti di prima categoria e una potenza di 3W non ti meravigliare davanti ai bassi: sono corposi e non dimenticano neanche un dettaglio.

Coloratissimo è anche una gioia per gli occhi ma visto che l'abito non fa il monaco, rincaro la dose e ti dico che lo ricarichi semplicemente con un cavetto microUSB come se fosse uno smartphone e suona per ore e ore.

Cosa aspetti? Lo sconto in corso su Amazon è da prendere al volo, prima che termini affrettati e rendi tuo questo mini speaker portatile a soli 14,60€. Lo ordini e non fai in tempo ad arrivare al citofono che con le spedizioni Prime il corriere subito ti citofona. Se sei abbonato, ricorda: non paghi neanche un centesimo in più per riceverlo.