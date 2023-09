Lo spazzolino elettrico Oral-B ti regala Alexa Echo Pop: scopri lo sconto

C’è una grandissima occasione oggi su Amazon: con l’acquisto dello spazzolino elettrico Oral-B, potrai ricevere contestualmente a casa un Amazon Echo Pop al prezzo complessivo di 119 euro. Insomma, pagherai soltanto lo spazzolino e avrai gratis l’assistente vocale Alexa.

Spazzolino elettrico Oral-B con Alexa Echo Pop in regalo

Lo spazzolino elettrico Oral-B è dotato della rivoluzionaria tecnologia magnetica iO, che offre la migliore pulizia di sempre per una sensazione di pulito purificante professionale e uno spazzolamento personalizzato.

Grazie a questa tecnologia all’avanguardia, potrai ottenere gengive più sane al 100% in una settimana rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale. La testina rotonda esclusiva di Oral-B e le delicate micro-vibrazioni garantiranno una freschezza e una pulizia in bocca impareggiabili.

Insieme allo spazzolino elettrico Oral-B, riceverai anche un Amazon Echo Pop. Questo altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa è compatto e offre un suono ricco, ideale per stanze da letto e spazi ridotti.

La sua dimensione compatta lo rende adatto a qualsiasi ambiente, perfino in bagno, ma la sua potenza non passerà inosservata. Connettiti facilmente con Alexa per controllare i dispositivi intelligenti compatibili nella tua casa, come prese e luci, semplicemente con la tua voce o l’app Alexa.

Alexa Echo Pop semplificherà la tua vita quotidiana. Puoi chiedergli di impostare timer, controllare il meteo, leggere le ultime notizie, verificare il calendario, effettuare chiamate, ottenere risposte alle tue domande e molto altro ancora. Sarà sempre lì per aiutarti e rendere ogni ambiente della tua casa intelligente.

Tornando allo spazzolino elettrico Oral-B sappi che è dotato di un display interattivo che segnala informazioni importanti, come le modalità di spazzolamento e i promemoria per la sostituzione delle testine. Ti darà un caloroso benvenuto quando lo accendi e persino un sorriso quando esegui un buon lavoro.

Non perdere questa straordinaria offerta che unisce la cura della tua igiene orale alla comodità e all’intelligenza di Alexa Echo Pop. Acquista ora lo spazzolino elettrico Oral-B a soli 119 euro e ricevi in omaggio Alexa Echo Pop. Rendila la giornata in cui trasformi la tua routine quotidiana in un’esperienza intelligente e completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.