Lo smartwatch più elegante è questo, completo di tutto a prezzo REGALO

Se da tempo stavi pensando di acquistare uno smartwatch ma davanti a te hai trovato sempre modelli molto mascolini e poco slanciati, non ti preoccupare perché ho trovato la promozione perfetta per te.

Girovagando su Amazon mi sono imbattuta in questo Blackview R8, un prodotto di un’eleganza unica che arriva a casa tua con due cinturini per poterlo personalizzare proprio come vuoi. Grazie alla promozione del 39% hai la possibilità di pagarlo appena a €39,99 e non pentirtene neanche un secondo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e se hai Prime attivo sul tuo account sono persino veloci.

Smartwatch Blackview R8: di un’eleganza soprannaturale

Lo vedi da te che questo smartwatch è molto differente dai soliti modelli che trovi in commercio. Con questa cassa bordata in oro e questi dettagli curati nei minimi particolari è di un’eleganza unica e al tuo polso sembra un vero e proprio gioiello.

In modo particolare, a prima vista potrebbe sembrare un più classico orologio da polso perché la cassa ha una forma rotonda ma appena tocchi il quadrante ti accorgi che al suo interno è custodito un display totalmente personalizzabile e con colori vivaci.

Ti basta muovere il dito a destra o sinistra per poter scorrere nel menu e accedere a tutte le funzioni che ti mette a portata di mano. In modo particolare puoi fare affidamento su 25 modalità sportive differenti è su dei sensori di ultima generazione che sono in grado di monitorare il tuo benessere. Nello specifico hai a disposizione indicatori come la frequenza cardiaca, il monitoraggio del sonno, i livelli di ossigeno nel sangue.

Che altro dirti se non che non mancano all’appello neanche le notifiche Smart per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade sul tuo smartphone e funzioni legate alla vita quotidiana come per esempio il meteo o il calendario che ti tiene informato sul tuo ciclo mestruale.

Con una sola carica la batteria dura fino a 10 giorni e non devi tenere nel sudore né acqua perché l’orologio è stato progettato per resistere a questi inconvenienti.

Collegati immediatamente su Amazon e completa l’acquisto al volo per portarti a casa questo smartwatch Blackview di un’eleganza stratosferica ad appena 39, 99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.