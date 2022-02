Lo Smartwatch perfetto al tuo polso: costa poco, ha 2 cinturini

Uno smartwatch elegante come questo al tuo polso ci vuole proprio.

Non cadere nell'oblio di quei modelli tutti uguali e squadrati con cinturino in silicone. Dai. Per una persona sofisticata come te ci vuole questo e ben altro. Con tanto di due cinturini, questo che ti propongo non solo non ti fa mancare una singola funzione, ma te lo porti a casa anche con uno sconto notevole. Spunti il coupon su Amazon e lo paghi appena 34,99€, un vero prezzo regalo.

Le spedizioni sono estremamente veloci e gratuite con Prime attivo sul tuo account.

Smartwatch al polso, vita più semplice: acquista subito il tuo

In colorazione oro dona un tocco di colore al tuo polso ma se vuoi cambiare, monti il secondo cinturino che ti viene fornito e sei subito sul pezzo.

Con un quadrante luminoso che personalizzi a piacimento, avere sotto gli occhi quello che ti interessa è un attimo. Infatti questo prodotto qui è capace di fornirti dati inerenti al tuo corpo e alla tua salute. I sensori che sono integrati al suo interno ti fanno allenare tracciando ogni movimento e registrano, all'unisono, anche la frequenza cardiaca, le calorie che bruci e la pressione sanguigna.

Come avere un personal trainer a portata di polso.

Conta che neanche la vita quotidiana viene lasciata al caso grazie alle notifiche smart. Che altro dirti se non ch è finanche impermeabile e la batteria dura fino a 45 giorni?

Acquista subito questo smartwatch elegantissimo spuntando il coupon su Amazon: 34,99€ e lo ricevi a casa all'istante con le spedizioni Prime che sono gratuite per tutti gli abbonati.

Ti avviso: il numero di coupon disponibile è altamente limitato e in scadenza.