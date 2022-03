Lo smartwatch dei desideri è Realme e costa una sciocchezza: scoprilo

Uno smartwatch moderno e completo di tutto, firmato Realme ed eccezionale sotto il punto di vista delle performance. Tutto regolare fino a quando non ti dico che costa pochissimo. Un male? Per te assolutamente no, ma se sei interessato meglio approfittarne del ribasso su Amazon, sennò sai quando ti si ripresenta un'occasione del genere?

Lo aggiungi al carrello e con 44,21€ lo ricevi a casa già a partire da domani. Senza spendere un euro in più con Prime, faresti meglio a cliccare subito su quel “acquista ora”.

Realme Watch 1: dico io, esistono ancora dubbi?

Semplicissimo eppure perfetto sia per lui che per lei. In colorazione nera magari ti appare un po' monotono ma sai già che è la scelta migliore perché così non te lo stanchi mai. A fare da padrone questo quadrante quadrato con un display che brilla di luce propria. A parte che lo puoi personalizzare come vuoi, ma con una sola occhiata ti fa leggere tutto ciò che ti serve.

Il suo cuore tecnologico non è da meno: sensori intelligenti tracciano ogni tuo movimento, anche quando alzi il polso per berti l'ennesimo (ti capisco) caffè della giornata! A portata di mano hai 14 modalità sportive e rilevazioni che ti fanno sapere come va il sonno, la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e così via.

Ovviamente non viene a mancare neanche l'aspetto social della vita con le notifiche smart, il controllo della musica e della fotocamera e tanto altro ancora.

Ps: la batteria dura fino a 9 giorni con una carica.

Acquista al volo il tuo smartwatch Realme su Amazon a soli 44,21€ e vedi che non puoi sbagliare. Moderno e completo di tutto, è quel prodottino che non vedi in giro ma sai che ne vale la pena. Con le spedizioni Prime non fai in tempo a cliccare su acquista che il corriere citofona a casa, cosa aspetti?