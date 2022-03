Lo smartwatch con Alexa non potrebbe costare meno: 29€ su Amazon

Uno smartwatch pazzesco, dotato di ampio display, un sacco di funzioni e massima compatibilità con l'assistente vocale Alexa. Dal polso, puoi gestire notifiche, sport, salute e non solo. Si tratta anche di un validissimo alleato per trovare informazioni o organizzare la casa smart: basterà usare la voce.

Grazie alle promozioni del momento, da Amazon puoi portarlo a casa a 29€ circa appena. Per approfittarne, devi solo completare l'ordine al volo. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ottimo smartwatch a prezzo ridicolo su Amazon

Un dispositivo con ampio display ad alta visibilità, perfetto per gestire dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone. Ti stupirai di quanto tempo potrai risparmiare in questo modo. Non solo: puoi facilmente personalizzare il quadrante scegliendo anche un'immagine personale, se lo desideri.

Lascialo al polso mentre ti alleni, potrai tenere sotto controllo le tue performance sportive al massimo. A disposizione ci sono 14 workout specifici. Addirittura, è compatibile anche con l'attività del nuoto, grazie alla presenza della certificazione 5ATM.

Il perfetto alleato della salute dal polso. Monitora 24 ore su 24 il battito cardiaco, controlla i livelli di ossigeno nel sangue quando vuoi e controlla anche la qualità del riposo notturno.

Grazie al supporto all'assistente vocale Alexa, potrai ottenere informazioni, ma anche chiedere di gestire la casa smart: basterà usare la voce.

Insomma, un ottimo smartwatch, super completo sotto ogni punto di vista. Con appena 29€ circa, porti a casa un wearable che non teme i prodotti della concorrenza beni più costosi. Per averlo a questo ottimo prezzo, devi solo completare l'ordine al volo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.