Lo smartwatch by Xiaomi a 39€ toglie il fiato: display AMOLED 1,78"

Uno smartwatch mozzafiato, che difficilmente penseresti di poter pagare così poco. Si tratta di una delle chicche Xiaomi, realizzate dal brand Haylou, che restano ben nascoste su Amazon. Questo device, con il suo super display AMOLED da quasi 2″, ti fa innamorare al colpo d’occhio grazie al suo design premium. A conquistare però sono decisamente le funzionalità dedicate a sport, notifiche e salute.

Con le promozioni del momento, puoi anche risparmiare parecchio e portarlo a casa a 39€ circa appena, ma dovrai essere super rapido. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Uno smartwatch spettacolare by Xiaomi: prezzo top

Un dispositivo che fa sicuramente del display il suo principale punto di forza. Eccellente visibilità in ogni condizione di luce ambientale e tutto lo spazio che ti serve per controllare le notifiche dal polso e non solo: leggi tutto quello che serve, senza sforzare la vista.

Perfetto come assistente quotidiano, è anche un super alleato per la salute (con feature avanzate come il controllo della quantità di ossigeno nel sangue) e per l’attività sportiva. Dalla sua, anche un’eccezionale autonomia energetica.

Non perdere l’occasione di spendere pochissimo per avere un eccezionale smartwatch, parte dell’ecosistema Xiaomi. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.