Lo smartphone pieghevole Apple sfiderà i Samsung Galaxy Z Fold, non i Flip

Tutti aspettano l’esordio di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli, che tuttavia non dovrebbe avvenire prima del 2026.

Secondo le ultime indiscrezioni circolate in rete, l’obiettivo di Apple è sviluppare un prodotto che andrà a scontrarsi direttamente con i futuri Galaxy Z Fold di Samsung.

Cosa sappiamo sul nuovo smartphone pieghevole di Apple

Inizialmente, i rumor suggerivano un lavoro dell’azienda finalizzato alla realizzazione di uno smartphone pieghevole in grado di competere con il Samsung Galaxy Z Flip ma, secondo l’analista Ross Young, l’approccio dell’azienda potrebbe essere differente. In un commento pubblicato su X (Twitter), Young ha indicato che lo smartphone pieghevole di Apple adotterà un design in stile “Fold”, con una piega verticalmente.

Se questa previsione si rivelasse corretta, Apple potrebbe differenziare i suoi pieghevoli offrendo un dispositivo capace di unire le funzionalità di un iPhone e quelle di un iPad. Questo approccio consentirebbe di sfruttare uno schermo più grande e di migliorare l’esperienza di multitasking, probabilmente integrando una versione ottimizzata di iPadOS.

Tuttavia, come ben sappiamo, i pieghevoli rappresentano una sfida tecnica non da poco. Apple, nota per i suoi rigorosi standard di qualità e design, sta impiegando molto più tempo rispetto ai diretti avversari per regalare al pubblico il suo primo foldable. Problemi legati alla durabilità delle cerniere ed alla resa del display potrebbero aver rallentato il percorso.

Manca ancora molto al possibile debutto nel 2026 e la situazione rimane incerta: Apple potrebbe sì decidere di proporre uno smartphone pieghevole ma, al tempo stesso, non si esclude la totale assenza di un suo contributo. La strategia del colosso statunitense è da sempre quella di offrire prodotti “maturi”, anche a costo di arrivare più tardi rispetto alla concorrenza. Resta quindi da vedere se il modello di Apple sarà un vero game-changer o un semplice ingresso tardivo in una categoria che, fino ad allora, sarà già troppo affollata.