Lo smartphone NON prende a casa? Genialata per risolvere a prezzo WOW

Basta essere schiavo della scarsa ricezione. Se lo smartphone proprio non vuole saperne di prendere a casa o in ufficio, risolvi in autonomia. Questo amplificatore di segnale ti aiuterà a migliorare la situazione, permettendoti di risolvere il fastidioso problema. Compatibile in 4G con tutti gli operatori di telefonia mobile, a casa arriva il kit completo, che si installa facilmente ed è subito pronto all’uso.

Quando questi set sono usciti sul mercato, avevano prezzi esorbitanti ed è per questo che difficilmente venivano acquistati. Adesso però il costo medio è sceso parecchio e se ci si aggiunge uno sconto Amazon a tempo, allora l’affare è servito. Infatti, completando l’ordine finché la promozione è attiva, puoi prenderlo a 94€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Lo smartphone prende anche a casa con questo kit

In dotazione, hai tutte le componenti che ti servono. Il suo punto di forza è l’ampia compatibilità:

Il ripetitore 4G Anycall funziona con 2600 MHz (banda 7) e 900 MHz (banda 8) degli operatori di rete TIM, 3(Tre),Vodafone and Wind.

Prima di procedere, per scrupolo, è sufficiente effettuare una piccola verifica, seguendo gli step mostrati nell’immagine seguente. Servirà a capire quale banda usa il tuo telefono, così da essere certo dell’acquisto.

Se leggi “band 7” oppure “band 8″, allora questo è lo strumento che fa per te. Posiziona esternamente l’antenna (meglio se sul tetto) e sistema il ricevitore in casa. Dopodiché, avrai finito. Il segnale sarà sensibilmente migliore e potrai godere di una qualità in chiamata soddisfacente, senza dover più impazzire per cercare il punto dove prende meglio.

Il momento di fare un ottimo affare e risolvere un problema importante è adesso: finalmente, lo smartphone prenderà bene anche in casa. Approfitta del Black Friday Amazon e prendi il kit per amplificare la ricezione a 94€ invece di 125€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantire, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.