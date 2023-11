Lo Smartphone Indistruttibile CROLLA del -20% grazie a questo SCONTO!

Se stai cercando uno smartphone robusto e potente, non perdere l’offerta su Amazon per il DOOGEE S41 Pro, attualmente disponibile a soli 119,99€ anziché 149,99€. Questo telefono offre una combinazione di caratteristiche avanzate e resistenza, rendendolo ideale per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile in ogni situazione.

DOOGEE S41 Pro: lo smartphone indistruttibile

Il DOOGEE S41 Pro è alimentato dal processore quad-core MediaTek Helio A22 e vanta una memoria RAM da 7GB e una memoria interna da 64GB. Inoltre, la nuova tecnologia di espansione della memoria consente di ampliare la capacità di archiviazione fino a 1TB tramite scheda SD. Questo telefono è preinstallato con Google Play Store, garantendo l’accesso a tutte le app di cui hai bisogno.

Con una batteria da 5180mAh, il telefono offre un tempo di standby fino a 580 ore, una durata di chiamata di 32 ore e un tempo di visione video di 11 ore. La funzione di ricarica inversa (OTG) consente anche di utilizzare il telefono come power bank per caricare altri dispositivi in caso di emergenza.

La fotocamera principale da 13MP, la fotocamera frontale da 8MP e la fotocamera secondaria da 2MP offrono una varietà di opzioni per catturare momenti speciali. Con la bellezza AI e la registrazione di brevi video, puoi esprimere la tua creatività e immortalare la bellezza del mondo, incluso il sotto acqua grazie alla funzione di fotografia subacquea.

Lo smartphone presenta uno schermo Corning Gorilla Glass da 5,5 pollici.

Il DOOGEE S41 Pro è un telefono 4G dual SIM con NFC e GPS, garantendo una connettività versatile e affidabile in tutto il mondo. Con 2 slot per schede, supporta 2 Nano SIM o 1 Nano SIM + 1 scheda TF, offrendo flessibilità nell’uso.

Certificato con gli standard IP68, IP69K e MIL-STD-810H, questo telefono è impermeabile, resistente agli urti e alla polvere.

Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone resistente e performante. Acquista il DOOGEE S41 Pro su Amazon a soli 119,99€ e preparati a sperimentare un dispositivo che si adatta al tuo stile di vita dinamico.