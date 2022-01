Lo smartphone diventa un CINEMA con questo gadget TOP

Se sei abituato a vedere lo streaming e i video sul tuo smartphone per motivi più vari, non è detto che tu debba strizzare gli occhi di continuo perché quel dettaglio così piccolo non riesci a vederlo. Ti basta spendere appena 10€ contati per risolvere ogni problema e trasformare un display da 6 pollici in un piccolo cinema. Infatti su Amazon trovi questo Screen Magnifier a prezzo regalo visto che è addirittura in tripla promozione: attiva il coupon e acquistalo subito.

Le spedizioni sono gratis con Prime attivo.

Screen Magnifigier e lo smartphone diventa gigante

Sarà pure un prodottino semplice ma in alcuni casi ti rivoluzione l'esperienza in tutto e per tutto. Ti basta aprirlo, mettere il tuo smartphone sul supporto e tac: il pannello amplificante che si trova davanti ingrandisce il display fino a 6 volte. Il risultato? Non vedi più le serie tv e i film su 6 pollici, ma a una dimensione che fa invidia a un televisore o un monitor più classico.

Da utilizzare è così semplice come te l'ho descritto, ma poi è pratico da avere sempre con te. Quando hai finito di utilizzarlo lo richiudi su sé stesso e diventa così sottile che in uno zaino o in una borsa ci naviga persino. Praticamente sarà uguale a portarti un quaderno dietro con te, dunque anche il peso equivale a zero.

Non devi acquistare nient'altro e non devi uscire pazzo, il supporto per lo smartphone è già integrato così lo posizioni e premi solo play.

Ps: puoi utilizzarlo anche con tablet e qualunque altro dispositivo tu voglia, non ci sono limiti.

Acquista subito questo straordinario Screen Magnifier su Amazon ad appena 10,00€. Ricordati di attivare il coupon prima di aggiungerlo al carrello. Dopodiché puoi pagare come hai sempre fatto. Le spedizioni sono gratuite e immediate con Prime.