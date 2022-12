Lo metti in tasca ma non è un lucchetto: COMPRESSORE aria Xiaomi BOMBA

Dal suo design innovativo, potrebbe sembrare un lucchetto ma guarda che non lo è. In realtà Xiaomi ha creato un vero e proprio gioiellino che non può mancare in casa di nessuno, men che meno nella tua.

Questo mini compressore d’aria sarà anche piccolino ma ha una potenza straordinaria. Anche in macchina è un toccasana perché ti potrebbe tornare utile quando meno te lo aspetti. Acquistalo ora che su Amazon è in promozione, non devi far altro che applicare il coupon per ottenere uno sconto istantaneo di 15€. Prezzo finale di appena 44,99€, cosa stai aspettando?

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Mini compressore d’aria Xiaomi: un vero portento

Lo utilizzi con tutto quello che vuoi. Palloni, ruote di bici e moto, ruote di auto o dove ne hai bisogno. In fin dei conti le sue dimensioni minime te lo fanno tenere ovunque senza mai darti fastidio. Persino nel porta oggetti del cruscotto non occupa il minimo spazio.

Non ti preoccupare perché Xiaomi non si è risparmiata in niente e per niente. Infatti potresti pensare che abbia poca potenza dalla sua ma con i suoi 150psi è capace di gonfiare 7 ruote da moto per 3 minuti consecutivi.

Per aiutarti a non commettere errori hai a disposizione anche delle modalità prestabilite quindi scegli cosa gonfiare e lui farà il resto mettendosi in moto e regolando la potenza da utilizzare e di cui hai bisogno.

Per conoscere ogni dettaglio hai un comodissimo display LED a portata di vista.

Infine, una volta scarico, si collega semplicemente a un cavo USB C e si ricarica come se fosse un più comune smartphone.

Acquista immediatamente il tuo mini compressore Xiaomi su Amazon ora che è in promozione. Apri la pagina e applica il coupon o utilizza il codice “44X6UO6T” al momento del checkout per portarlo a casa con soli 44,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.