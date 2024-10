Livella laser autolivellante: ottimo sconto lampo su Amazon (-20%)

Uno strumento indispensabile per il tuo fai-da-te non può che essere questa livella laser con funzione autolivellante: grazie allo sconto lampo di Amazon puoi acquistarla a soli 23,99 euro invece di 29,99. Hai anche la spedizione Prime per la consegna immediata.

Livella laser autolivellante: come funziona

La livella sfrutta un raggio verde a linee incrociate proiettando una linea orizzontale e una verticale di 110°: una soluzione che garantisce precisione e visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Leggero, compatto e resistente, il dispositivo è certificato IP54 contro polvere, acqua e urti in modo che sia affidabile in qualsiasi ambiente di lavoro. La modalità autolivellante, che si attiva entro un’inclinazione di 4° e avverte con un lampeggio se si supera questa soglia, è alternata ad una modalità manuale che blocca il laser su una posizione fissa per angolazioni personalizzate: una flessibilità utile per diverse situazione di lavoro.

Volendo puoi montarla facilmente su un treppiede standard da 1/4″ o su superfici metalliche tramite staffa magnetica, dandoti una rotazione a 360° e la possibilità di proiettare linee in qualsiasi posizione o angolazione.

All’interno della confezione troverai due batterie AA, una borsa per il trasporto e il manuale utente. Ottimo il prezzo: grazie allo sconto lampo può essere tua a soli 23,99 euro.