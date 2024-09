Livella Laser autolivellante a meno di 20 euro: offerta Amazon fai-da-te

Per il tuo fai-da-te questa livella laser autolivellante è perfetta per svolgere lavori di precisione come non avevi mai fatto fino ad ora. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon a soli 20,12 euro: include la spedizione Prime e un ulteriore sconto del 5% se applichi il coupon in pagina. La pagherai quindi soltanto 19,11 euro.

Livella laser autolivellante: scopri tutti i vantaggi

La livella è dotata di due moduli laser che proiettano una linea orizzontale e verticale con un angolo retto perfetto, rendendo il lavoro su piastrelle, murales o altre superfici più semplice e rapido. Grazie alla funzione di blocco puoi fissare l’angolo a 90 gradi per avere linee inclinate, utili per i lavori più complessi.

La capacità di autolivellamento con una precisione di ±4 gradi elimina la necessità di aggiustamenti manuali, così da rendere il lavoro ancora più veloce e preciso e per permetterti di concentrarti sul risultato finale. La certificazione IP54 lo rende resistente alla polvere, agli schizzi d’acqua e alle cadute da un metro.

Il foro filettato nella parte inferiore permette alla livella di essere montata su un treppiede e ruotata di 360 gradi così da poter proiettare la linea laser in qualsiasi direzione e regolare l’altezza per adattarti perfettamente al progetto su cui stai lavorando. Nella confezione troverai anche due batterie AA, una borsa in tessuto per facilitarne il trasporto e un manuale utente multilingue.

Approfitta dello sconto Amazon, applica anche il coupon del 5% che trovi in pagina e paga questa livella laser soltanto 19,11 euro.