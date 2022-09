L'iPhone vi farà pagare tutto "a rate", ma non adesso

Secondo quanto riferisce un rapporto di Mark Gurman di Bloomberg, sembra che la funzionalità “Apple Pay Later” arriverà sul mercato fra diversi mesi. Si parla della primavera del prossimo anno con la versione del software iOS 16.4. Insomma, ci sarà da attendere. Ma a cosa serve e come funziona?

Giusto per essere concisi, l’iPhone, nel momento in cui pagherete qualcosa con Apple Pay, vi darà due opzioni: da una parte quella classica di pagare tutto e subito, dall’altra invece, quella di dilazionare il pagamento – senza interessi – in comode rate. Immaginate la bellezza di comprare un iPhone 14 Pro, ad esempio, direttamente con Apple Pay e dilazionando il costo del prodotto così che non possa gravare troppo sul vostro conto corrente.

Apple Pay Later: gli ultimi sviluppi

La feature in questione è stata annunciata durante il keynote di giugno, la WWDC, per la precisione. A quell’epoca, l’azienda aveva dichiarato che Apple Pay Later sarebbe arrivato con un prossimo update, ma non ha mai rilasciato una tempistica ben definita.

Oggi, il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman, ci ha fornito nuovi dettagli in merito. Al momento ha detto che il servizio subirà un lieve ritardo e che arriverà in primavera con una nuova versione di iOS 16.4. Ecco le sue parole:

Questo mi porta a credere che l’azienda non sia del tutto certa quando Apple Pay Later sarà pronto per il lancio. È possibile che la funzione non arrivi fino a iOS 16.4 in primavera. Ho sentito che ci sono state sfide tecniche e ingegneristiche abbastanza significative nell’implementazione del servizio, che hanno portato a ritardi.

Il srevizio sarà integrato nell’applicazione di Wallet e si potrà utilizzare per gli acquisti online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.