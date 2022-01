L'iPhone vi farà aprire le stanze degli alberghi

iOS 15 e watchOS 8 introducono la possibilità di aggiungere le chiavi della camera d'albergo all'app Wallet su iPhone e Apple Watch, consentendovi di accedere alla vostra camera, agli ascensori e ad altre aree chiuse semplicemente poggiando il vostro device contro una carta lettore. La funzione elimina la necessità di una tradizionale scheda di plastica della stanza.

Come funziona la chiave digitale su iPhone?

Il mese scorso, la catena alberghiera Hyatt è stata la prima ad adottare la funzione in sei plessi statunitensi, tra cui Andaz Maui al Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley e Hyatt Regency Long Beach. Adesso, Rich DeMuro di KTLA ha visitato la location di Long Beach per testare la feature in questione, e si può vedere il risultato nel video pubblicato di seguito.

Utilizzando l'app Hyatt, gli ospiti dell'hotel possono aggiungere la chiave della camera all'app Wallet dopo aver completato la prenotazione e verranno avvisati quando arriva l'orario del check-in. Una volta che un ospite ha effettuato il check-in e la camera è pronta, la chiave della camera nell'app Wallet verrà attivata per l'uso immediato e visualizzerà il numero della stanza dell'ospite e la durata della prenotazione.

DeMuro ha testato la funzione con la modalità Express abilitata, il che significa che l'iPhone non ha bisogno di essere sbloccato per essere utilizzato come chiave di una camera d'albergo. Il processo è stato rapido e senza interruzioni che gli ha consentito di accedere alla sua stanza e all'ascensore in una frazione di secondo. La modalità Express può essere disabilitata per gli utenti che preferiscono un ulteriore livello di sicurezza.

Se la batteria dell'iPhone si dovesse esaurire, nessun problema: una funzione di riserva di carica automatica consentirà di utilizzare il dispositivo come chiave dell'hotel per un massimo di cinque ore.

Le chiavi delle camere d'albergo nell'app Wallet sono comode e possono fornire un'esperienza contactless. Se un ospite dell'Hyatt ha bisogno di cambiare camera, prolungare il soggiorno o richiedere un check-out posticipato, l'hotel può aggiornare la chiave della camera dell'ospite nell'app Wallet da remoto, eliminando la necessità per l'ospite di recarsi alla reception. Al momento del check-out, gli ospiti possono eseguire il tutto tramite l'app.

Hyatt prevede di distribuire le chiavi delle camere d'albergo nell'app Wallet a livello globale nel corso dei prossimi mesi e probabilmente, altre catene alberghiere seguiranno l'esempio, anche se la funzionalità al momento rimane limitata.