L'iPhone senza SIM arriverà prima del previsto

Apple presumibilmente si sta preparando per il debutto del primo iPhone senza slot per scheda SIM; pochi giorni fa si diceva che sarebbe arrivato nel 2023, ora invece, si dice che arriverà già nel settembre 2022. In poche parole, sarà l'iPhone 14 Pro.

L'iPhone con eSIM: la prossima generazione sarà “quella giusta”

Verso la fine della scorsa settimana, una indiscrezione proveniente dal sito web brasiliano Blog do iPhone ha affermato che i modelli di iPhone 15 Pro sarebbero arrivati privi di slot per scheda SIM fisica in tantissimi Paesi e regioni del mondo. Ora si apprende che questa “rivoluzione” potrebbe avvenire anche prima.

Un informatore anonimo ha informato MacRumors che l'OEM statunitense ha consigliato ai principali operatori statunitensi di prepararsi al lancio di smartphone solo eSIM entro settembre 2022. L'informatore ha condiviso un documento apparentemente legittimo che delinea i tempi per questa iniziativa, sebbene questo però, non menzioni specificamente Apple o i nuovi melafonini.

Come parte della transizione, alcuni operatori statunitensi inizieranno presumibilmente ad offrire modelli selezionati di iPhone 13 senza una scheda nano-SIM nel secondo trimestre del 2022. I modelli di iPhone 13 venduti negli Apple Store o su Apple.com sono già privi di un nano-SIM.

Scheda SIM nella scatola, gli utenti in genere in grado di attivare un piano cellulare tramite eSIM semplicemente accendendo l'iPhone, collegandosi a una rete Wi-Fi e seguendo le istruzioni sullo schermo.

Data la presunta scadenza di settembre 2022, è possibile che la mela possa rimuovere lo slot della scheda SIM fisica a partire dai modelli di punta della gamma di iPhone 14.

Per chi non lo sapesse, la eSIM è una scheda digitale che consente agli utenti di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una nano-SIM fisica.

Vale la pena notare che il servizio eSIM non è disponibile in tutti i paesi, quindi gli iPhone con uno slot per schede SIM potrebbero rimanere disponibili in alcuni mercati. L'adozione si sta espandendo rapidamente, tuttavia, con oltre 100 operatori che offrono eSIM in tutto il mondo e altri che pianificano di implementarne il supporto nel 2022.