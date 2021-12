iPhone 15 Pro: ADDIO alla SIM fisica e alla porta Lightning

Fermi tutti: è appena uscito un rumor molto frizzante sul futuro iPhone 15 Pro. Secondo le recenti indiscrezioni trapelate sul web, il melafonino premium del 2023 potrebbe essere il primo device al mondo a non presentare uno slot per la scheda SIM fisica.

Una nuova indiscrezione emersa poche ore fa suggerisce che l'iPhone 15 Pro, il cui lancio è previsto per il 2023, sarà il primo modello di melafonino a essere spedito senza uno slot per scheda SIM fisica. Il rumor, che dovrebbe essere trattata con “un pizzico di sale”, proviene dal portale BlogDoiPhone e si basa presumibilmente su voci di corridoio emerse da “fonti interne“. Il rapporto spiega:

Apple ha da tempo sperimentato modi per non avere più bisogno della carta SIM (conosciuta in Brasile come “chip vettore”), implementando la tecnologia eSIM.

Ma secondo fonti interne di iPhone Blog, dal 2023 la versione Pro di iPhone potrebbe già iniziare ad arrivare senza alcun input alla SIM fisica, funzionando solo con 2 slot eSIM.