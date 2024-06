L'iPhone 15 Pro Max (256GB) torna al minimo storico: è il momento perfetto per comprarlo

L’Apple iPhone 15 Pro Max (256 GB) in Titanio Blu è attualmente in offerta a 1.199€, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato di 1.489€. Esatto, oggi risparmi quasi 300€ e lo puoi anche pagare a rate. Questo modello di iPhone è il top della gamma della Apple: il massimo a cui tu possa ambire in questo momento. Il prezzo è ottimo: ti basti pensare che attualmente il modello non Max, stesso colore e stesso spazio d’archiviazione, viene proposto ad appena 50€ in meno.

Il nuovo corpo in titanio non conferisce solo un aspetto elegante e moderno al telefono, ma lo rende anche estremamente resistente e leggero. L’iPhone 15 Pro Max è dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, con supporto per ProMotion e una luminosità massima di 2000 nits.

Sotto la scocca, l’iPhone 15 Pro Max è alimentato dal chip A17 Bionic, che offre prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica superiore. Un mostro di potenza: supporta perfino alcuni videogiochi usciti in precedenza su console, come Assassin’s Creed Mirage e Resident Evil 4.

La configurazione a tripla fotocamera include un sensore principale da 48 MP, un ultra grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico fino a 6x. Questo setup consente di scattare foto dettagliate e nitide in qualsiasi condizione di luce e di registrare video in 4K con una qualità cinematografica.

L’iPhone 15 Pro Max supporta anche la connettività 5G, garantendo velocità di download e upload ultraveloci, oltre a una maggiore stabilità della connessione. Il sistema operativo iOS 17 offre un’interfaccia intuitiva e una serie di nuove funzionalità che migliorano l’esperienza utente.

Non farti assolutamente scappare questa offerta irripetibile: acquista subito l’iPhone 15 Pro Max a soli 1199€.