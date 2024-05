L'iPhone 15 Plus è in offerta al MIGLIOR PREZZO di sempre su Amazon

L’iPhone 15 Plus è finalmente in offerta ad un prezzo irresistibile. Oggi lo paghi solamente 899€, con un generoso sconto sul suo normale prezzo di 1129€ (-20%). E’ il minimo storico su Amazon.

Il design dell’iPhone 15 Plus è raffinato e confortevole, con un telaio in alluminio leggermente arrotondato che lo rende più comodo da tenere in mano rispetto al modello precedente. Disponibile in una gamma di colori pastello, il dispositivo presenta un retro in vetro colorato che conferisce un aspetto elegante e distintivo. Il passaggio alla porta USB-C al posto del tradizionale connettore Lightning segna una svolta importante, permettendo una maggiore compatibilità con altri dispositivi e accessori moderni​.

Il display Super Retina XDR OLED da 6.7 pollici offre una risoluzione di 2796 x 1290 pixel e una luminosità di picco di 2600 nits in modalità HDR, garantendo immagini nitide e colori vivaci.

Equipaggiato con il chip A16 Bionic, l’iPhone 15 Plus offre prestazioni elevate in tutte le applicazioni, dai giochi più impegnativi alle attività quotidiane. Questo chip assicura una gestione efficiente delle risorse e un’esperienza utente fluida e reattiva. La batteria da 4383 mAh garantisce un’ottima autonomia, permettendo di arrivare a fine giornata senza problemi anche con un uso intensivo​.

Il sistema di fotocamere dell’iPhone 15 Plus include un sensore principale da 48MP con apertura f/1.6 e stabilizzazione ottica dell’immagine, un ultra-grandangolare da 12MP e una fotocamera frontale da 12MP. Le foto scattate sono dettagliate e vivaci, con un buon bilanciamento del colore e prestazioni solide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, il sistema non offre miglioramenti radicali rispetto alla generazione precedente, mantenendo comunque una qualità fotografica elevata​.

Questa generazione segna il debutto della Dynamic Island anche sui modelli non “Pro”. L’iPhone 15 Plus è una scelta eccellente per chi cerca un grande display, una batteria di lunga durata e prestazioni solide: non perdere questa opportunità e acquistalo subito al miglior prezzo di sempre!