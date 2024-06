L'iPhone 14 Plus da 128GB è in offerta al prezzo minimo storico

L’iPhone 14 Plus da 128GB e nella bellissima colorazione (PRODUCT)RED è in offerta su Amazon al prezzo minimo storico. Non è mai esistito un momento migliore per acquistare il flagship essenziale taglia XL di Apple: oggi lo paghi solamente 729 (invece di 979€), con la possibilità di spezzare l’importo in più rate mensili: ti basta usare Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

L’iPhone 14 Plus è equipaggiato con uno stupendo schermo OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici con risoluzione di 2778 x 1284 pixel, che offre colori vividi e neri profondi. La luminosità massima di 1200 nit per i contenuti HDR e 800 nit per l’uso normale garantisce una buona visibilità anche alla luce del sole.

Il cuore dell’iPhone 14 Plus è il chip A15 Bionic, lo stesso presente nella serie iPhone 13 Pro. Tutta la potenza che ti serve per avere ottime performance in tutte le applicazioni quotidiane, dai giochi alla gestione di contenuti multimediali. Il dispositivo è dotato di due fotocamere posteriori: una principale da 12 MP e una ultra-wide da 12 MP con un campo visivo di 120 gradi. Le foto diurne risultano dettagliate e con colori vivaci.

Schermo più grande, batteria più grande: l’iPhone 14 Plus offre un’autonomia leggermente superiore a quella del modello base, consentendoti di arrivare sempre fino a fine giornata senza problemi. Se vuoi uno schermo di dimensioni generose senza per questo dover comprare il ben più costoso 14 Pro Max, ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta: rimane ancora pochissimo tempo.