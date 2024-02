L'intramontabile orologio CASIO F-91W a soli 20€ su eBay!

Il CASIO F-91W è uno tra gli orologi che non passa mai di moda e che ormai è destinato a essere iconico per molto tempo. Il marchio CASIO, poi, è garante di qualità pluriennale quindi acquistare un loro prodotto significa vederlo funzionare per anni. Su eBay adesso prendere il F-91W a soli 20 euro invece di 29 euro grazie a uno sconto del 31%. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma attenti perché le scorte sono limitatissime.

CASIO F-91W: caratteristiche principali

Il suo design iconico è super sottile e leggero così da renderlo adatto da tenere al polso sempre e in qualsiasi occasione. Vi dimenticate di averlo anche quando siete in acqua visto che resiste anche alle immersioni fino a 5 ATM.

Chiaramente non siamo davanti a uno smartwatch moderno, tuttavia è ancora uno degli orologi digitali più avanzati presenti sul mercato. Infatti, non manca la data e il giorno della settimana, il cronometro, la possibilità di impostare una sveglia e c’è anche la retroilluminazione, attivabile con uno dei tre pulsanti, utili a gestire ogni aspetto dell’orologio.

Sono molti i prodotti che hanno provato a imitarlo, ma nessuno è come l’originale. Oggi lo portate a casa a 20 euro grazie a eBay. Il venditore è super affidabile: più di 125mila feedback positivi e una media di gradimento del 99,9%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.