L'intera gamma KINDLE in gran sconto: fatti questo regalo SUBITO

L'intera gamma di prodotti Kindle è in promozione su Amazon e ciò significa che finalmente puoi passare al digitale senza perdere la vista. Ebbene sì: ti ho visto mentre leggevi le tue pagine sullo smartphone stropicciandoti gli occhi ed è per questo che ti sto segnalando queste offerte pazzesche.

Con le promozioni di Primavera ora in corso hai la tua occasione sotto mano: scegli il modello che più ti piace e portartelo a casa. Con una spesa che parte da 54€ a salire non devi far altro che toglierti il sassolino dalla scarpa.

Paghi anche in 5 rate mensili se sei interessato e senza alcun costo aggiunto. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Kindle: scegli il tuo preferito, naviga tra le avventure più disparate

Avere un Kindle è come avere la biblioteca di Alessandria in borsa. Letteralmente. Potresti pensare che è inutile passare al digitale quando le pagine fatte di carta profumano e ti fanno sognare già solo con le dita, ma se vuoi leggere più di quanto tu abbia mai fatto, cambiare a tua routine è essenziale

A parte il fatto che c'è l'abbonamento Kindle Unlimited che è praticamente il Netflix dei lettori, poter avere a portata di mano qualunque genere ovunque tu vada è pazzesco. Se poi aggiungi che tutti i modelli sono leggeri, perfetti e retroilluminati… hai fatto bingo.

Farai le tre di notte in prenda al cliffhanger che ti ha lasciato a bocca aperta? Senza ombra di dubbio sì quindi preparati.

Quali sono le differenze sostanziali? Oltre al prezzo ci sono diverse caratteristiche che rendono un modello diverso dall'altro. In linea di massima sta a te capire per quali esigenze lo vuoi. In ogni caso ti faccio un piccolo riassunto per farti capire bene.