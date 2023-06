Linksys Hydra Pro 6, Wi-Fi Mesh fino a 250m2 in super offerta, ma solo per pochissimo

Il Linksys Hydra Pro 6 offre una connessione Wi-Fi mesh affidabile e veloce per tutta la casa, con funzionalità avanzate di sicurezza e ottimizzazione per il gioco. È facile da installare e offre una gestione semplice tramite l’app Linksys. Per ancora pochissime ore, puoi approfittare di un’interessante offerta di Amazon e acquistarlo in forte sconto.

Il Linksys Hydra Pro 6 è disponibile su Amazon con uno sconto del 37%, al prezzo di 119,99€ invece del prezzo normale prezzo di listino di 189,99€. Questo dispositivo offre il Wi-Fi mesh per una connessione stabile e senza zone morte in tutta la casa. Non solo permette una connessione Internet veloce, ma assicura anche una copertura affidabile per lavorare da casa o svolgere altre attività online.

Sfruttando la potenza del Wi-Fi 6, il Linksys Hydra Pro 6 offre una maggiore larghezza di banda per garantire una connessione veloce e affidabile in ogni situazione. Puoi goderti la trasmissione di video UHD 4K senza ritardi o problemi di buffering. Questo dispositivo è ottimizzato per migliorare l’esperienza di gioco, offrendo velocità Wi-Fi fino a 5,4 Gbps e supporto per 30 dispositivi contemporaneamente.

La tecnologia Intelligent Mesh garantisce una copertura fino a 250 m², assicurando una connessione affidabile in ogni angolo della casa. Il Linksys Hydra Pro 6 offre anche funzionalità di sicurezza avanzate, inclusa una modalità di filtro famiglia che ti permette di impostare orari d’uso, programmare l’accesso al Wi-Fi e bloccare contenuti espliciti sui dispositivi dei bambini. In questo modo, puoi garantire una navigazione sicura e tranquilla per i più piccoli. L’installazione del Linksys Hydra Pro 6 è semplice e veloce, grazie alla procedura guidata dell’app Linksys. Puoi anche configurare una rete ospite separata e gestire la tua rete mesh domestica direttamente dall’app. La tua privacy è protetta grazie alla rete totalmente sicura, gli aggiornamenti software automatici e la sicurezza WPA2 personal e firewall SPI. Non farti scappare questa offerta: hai ancora pochissimo tempo!

